В Україну вдалося повернути підлітка, який утік з-під нагляду окупантів
В Україну вдалося повернути 17-річного підлітка з тимчасово захопленої території. Хлопець більшу частину життя провів в окупації, а потім наважився на втечу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Деталі
Як розповів Єрмак, 17-річний хлопець більшу частину життя провів в умовах окупації та постійно перебував під наглядом російських військових.
На нього чинили тиск через те, що його батько та брат проживають на підконтрольній Україні території. Згадувати про це суворо заборонялося.
Попри небезпеку, підліток наважився на втечу. Він звернувся по допомогу до партнерів ініціативи Bring Kids Back UA - Української мережі за права дитини, яка забезпечила безпечний маршрут.
"Сьогодні хлопець уже на підконтрольній території України, отримує необхідну допомогу та підтримку", - зазначив керівник ОП.
За словами Єрмака, держава продовжує виконувати завдання президента - повернути додому всіх українських дітей.
Депортація українських дітей
Під час повномасштабної війни Росія масово викрадає українських дітей з окупованих територій. За даними України та міжнародних організацій, вивезено понад 19 тисяч дітей, хоча реальна цифра може бути значно більшою.
Сьогодні стало відомо, що Велика Британія ввела санкції проти осіб та організацій, причетних до неповнолітніх українців. У списку - мати лідера Чечні Рамзана Кадирова та його фонд.
Повернення дітей додому
Нагадаємо, нещодавно в Україну повернули з ТОТ та Росії ще одну групу дітей і молодих людей віком від 3 до 18 років. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Перед тим вдалося повернути додому ще чотирьох громадян - трьох дітей та молодого хлопця.
У липні 2025 року також вдалося повернути ще 11 дітей, яких незаконно вивезли на тимчасово окуповані території або до Росії.