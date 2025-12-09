ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Покровск и Мирноград хорошо укрепленные районы и их оборона продолжается, - Сырский

Украина, Вторник 09 декабря 2025 22:48
UA EN RU
Покровск и Мирноград хорошо укрепленные районы и их оборона продолжается, - Сырский Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Покровск и Мирноград являются хорошо укрепленными районами украинской обороны, и эта оборона продолжается.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами.

"Оборона Покровска продолжается уже 16 месяцев. Россияне по меньшей мере шесть раз объявляли сроки, когда возьмут весь Донбасс под контроль. Не взяли", - отметил он.

Сырский также рассказал, что Мирноград не находится в окружении, хотя российские оккупанты к этому стремятся. Он добавил, что логистика в городе затруднена, но она осуществляется.

Генерал также сообщил, что осенью была ситуация, когда в Покровске не оставалось украинских защитников. Однако после этого им удалось осуществить контрнаступательную операцию.

Сырский сказал, что оккупанты на Покровском направлении увеличивают численность своей группировки. По его словам, сейчас там находится уже 156 тысяч солдат РФ.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ рассказал, что на Покровское направление приходится до половины всех КАБов, которые россияне применяют по линии фронта. Он подчеркнул, что сейчас это главный театр военных действий.

Защита городов и маневр ВСУ

Напомним, в понедельник, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о том, что украинские защитники совершили организованный маневр в районе населенных пунктов Лесовка и Сухой Яр, которые расположены к югу от Мирнограда.

Отмечается, что украинских защитников перевели на более выгодные оборонительные рубежи. Маневр объяснили тем, что необходимо было сохранить жизнь украинских воинов.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что ВСУ пришлось отойти с позиций, которые расположены в 5-7 километрах от Покровска Донецкой области.

Он пояснил, что речь идет о позициях, на которых не было возможности проводить ротацию и мимо которых просачивались враги. По словам генерала, их дальнейшее удержание нецелесообразно.

Ранее, 27 ноября, Александр Сырский заявлял о том, что в течение последней недели украинским защитникам удалось зачистить от российских оккупантов около 11,5 квадратных километров в Покровске. Это более трети территории города.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин сообщил, что его солдаты якобы захватили 70% Покровска. Уже 1 декабря начальник генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал Путину, что Покровск был оккупирован.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Покровск Война в Украине Александр Сырский
Новости
Больницы со светом, фасады и реклама - без: Кабмин решил, как облегчить графики отключений
Больницы со светом, фасады и реклама - без: Кабмин решил, как облегчить графики отключений
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте