Депортировали детей из Украины: Британия наложила санкции против фонда Кадырова и его матери
Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей. В списке - мать лидера Чечни Рамзана Кадырова и его фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.
Как отмечает пресс-служба, Великобритания ввела новые санкции против лиц и организаций, причастных к принудительной депортации и идеологической обработке украинских детей.
В список попали мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и Фонд Ахмата Кадырова, который организует лагеря перевоспитания и милитаризации детей. В целом санкции коснулись восьми человек и трех организаций, связанных с Кремлем.
3 сентября под санкции попали: Валерий Майоров, Наталья Тищенко, Фонд Ахмата Кадырова, Аймани Кадырова, Анастасия Аккуратова, "Движение первых", Замид Чалаев, Лейла Фазлеева, Ринат Садыков, Александр Гуров и "Волонтеры Победы".
По данным британской разведки, Россия депортировала более 19,5 тыс. украинских детей, из которых около 6 тысяч содержатся в лагерях, где их подвергают пропаганде и военной подготовке.
Лондон призвал к безусловному возвращению всех депортированных детей и пообещал усиливать давление на российские власти.
Похищение украинских детей Россией
Во время полномасштабной войны Россия массово похищает украинских детей с оккупированных территорий.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что РФ депортировала более 19 тысяч детей из Украины. По его словам, также существует риск депортации 1,5 млн детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины.
Несовершеннолетних вывозят из детдомов, больниц и интернатов или разлучают с семьями во время так называемых "фильтрационных процедур", после чего отправляют в разные регионы России, в частности в Сибирь и на Дальний Восток.
Там их нередко усыновляют российские семьи и насильно оформляют гражданство РФ.
Между тем американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил, что если Россия не вернет всех похищенных украинских детей, он будет продвигать законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.