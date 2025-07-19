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Украина вернула 11 детей из РФ и оккупированных территорий: Лубинец рассказал их истории

Суббота 19 июля 2025 11:34
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Украина вернула 11 детей из РФ и оккупированных территорий: Лубинец рассказал их истории Фото: В Украину вернули еще 11 детей с временно оккупированных территорий и РФ (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украину удалось вернуть еще 11 детей, которых незаконно вывезли на временно оккупированные территории или в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, операция по возвращению состоялась в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

К ее реализации присоединились Офис Омбудсмена и международные партнеры - в частности, Государство Катар, которое выступило посредником.

"Самому маленькому ребенку, которого мы возвращаем, - 10 лет, самому старшему - 17 лет", - отметил Лубинец.

Он также рассказал несколько историй о судьбах детей, которым удалось вернуться.

Одна из них - 13-летняя девочка, мать которой попала в российский плен и была освобождена в апреле 2023 года.

Все это время ребенок находился с бабушкой на временно оккупированной части Донецкой области. Девочка постоянно искала возможность выехать к матери.

Фото: В Украину вернули еще 11 детей с временно оккупированных территорий и РФ (t.me/dmytro_lubinetzs)

Благодаря длительной работе правозащитников и международных партнеров семью удалось воссоединить - это была их первая встреча с начала большой войны.

Еще один пример - пятеро детей из одной семьи, которых вывезли в РФ после начала боевых действий в их регионе.

Родители были лишены родительских прав, а опекун вывез детей за пределы Украины. В течение длительного времени об их местонахождении ничего не было известно.

Впоследствии дети сами вышли на связь с сестрой, которая осталась в Украине, и выразили желание вернуться. Сейчас вся семья - вместе.

Украина и в дальнейшем работает над возвращением всех незаконно депортированных или перемещенных детей. Всего с начала полномасштабного вторжения дома уже 1453 ребенка с ВОТ и РФ.

Похищение украинских детей Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России.

Напомним, что СБУ установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.

В Конгрессе представили резолюцию с осуждением похищения и насильственного перемещения украинских детей со стороны страны-террориста РФ.

Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина.

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