Украина вернула 11 детей из РФ и оккупированных территорий: Лубинец рассказал их истории
В Украину удалось вернуть еще 11 детей, которых незаконно вывезли на временно оккупированные территории или в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По его словам, операция по возвращению состоялась в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.
К ее реализации присоединились Офис Омбудсмена и международные партнеры - в частности, Государство Катар, которое выступило посредником.
"Самому маленькому ребенку, которого мы возвращаем, - 10 лет, самому старшему - 17 лет", - отметил Лубинец.
Он также рассказал несколько историй о судьбах детей, которым удалось вернуться.
Одна из них - 13-летняя девочка, мать которой попала в российский плен и была освобождена в апреле 2023 года.
Все это время ребенок находился с бабушкой на временно оккупированной части Донецкой области. Девочка постоянно искала возможность выехать к матери.
Благодаря длительной работе правозащитников и международных партнеров семью удалось воссоединить - это была их первая встреча с начала большой войны.
Еще один пример - пятеро детей из одной семьи, которых вывезли в РФ после начала боевых действий в их регионе.
Родители были лишены родительских прав, а опекун вывез детей за пределы Украины. В течение длительного времени об их местонахождении ничего не было известно.
Впоследствии дети сами вышли на связь с сестрой, которая осталась в Украине, и выразили желание вернуться. Сейчас вся семья - вместе.
Украина и в дальнейшем работает над возвращением всех незаконно депортированных или перемещенных детей. Всего с начала полномасштабного вторжения дома уже 1453 ребенка с ВОТ и РФ.
Похищение украинских детей Россией
С начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России.
Напомним, что СБУ установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.
В Конгрессе представили резолюцию с осуждением похищения и насильственного перемещения украинских детей со стороны страны-террориста РФ.
Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина.
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