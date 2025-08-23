ua en ru
РФ незаконно вывезла из дома-интерната: в Украину вернули еще четырех детей

Суббота 23 августа 2025 10:06
РФ незаконно вывезла из дома-интерната: в Украину вернули еще четырех детей Иллюстративное фото: Украина вернула из оккупации еще 4 детей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть домой еще четырех граждан - троих детей и молодого парня.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Детали

Оккупанты незаконно вывезли их из Алешковского детского дома-интерната сначала на временно оккупированную территорию, а затем в Россию.

Дети долгое время жили в разлуке с родными и не имели возможности выехать из-за опасности, вызванной оккупацией.

Теперь все они снова дома, на территории свободной Украины.

По словам Ермака, возвращение стало возможным благодаря международному посредничеству Государства Катар и усилиям команды Офиса Омбудсмена Украины.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения Россия принудительно вывезла с территории Украины более 19,5 тыс. детей. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, более тысячи детей уже удалось вернуть домой, и эта работа продолжается. Киев постоянно подчеркивает, что вопрос возвращения несовершеннолетних остается одним из ключевых в международной повестке дня.

Депортация детей стала основанием для ордеров Международного уголовного суда в Гааге на арест диктатора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В апреле Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность за незаконное перемещение детей и их использование в военных целях иностранными государствами.

