РФ незаконно вывезла из дома-интерната: в Украину вернули еще четырех детей

В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть домой еще четырех граждан - троих детей и молодого парня.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Детали

Оккупанты незаконно вывезли их из Алешковского детского дома-интерната сначала на временно оккупированную территорию, а затем в Россию.

Дети долгое время жили в разлуке с родными и не имели возможности выехать из-за опасности, вызванной оккупацией.

Теперь все они снова дома, на территории свободной Украины.

По словам Ермака, возвращение стало возможным благодаря международному посредничеству Государства Катар и усилиям команды Офиса Омбудсмена Украины.