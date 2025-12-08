На Украину надвигается непогода: где завтра возможны дожди и мокрый снег

В течение завтрашнего дня - вторника, 9 декабря - во многих областях Украины будет преобладать фаза осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра возможен дождь и мокрый снег

Согласно информации эксперта, завтра в Украине ожидаются и дождь, и мокрый снег - там, где будет холоднее.

Так, фаза осадков - дождей - будет преобладать во вторник:

в Житомирской области;

в Киевской области;

в Винницкой области;

в западных областях.

Между тем мокрый снег в течение 9 декабря вероятен:

в Черниговской области;

в Сумской области;

в восточных областях;

местами - в Черкасской области.

"В южной части и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, но без существенных осадков", - добавила Диденко.

Какие процессы ожидаются в течение 9 декабря (карта: facebook.com/tala.didenko)

Что будет во вторник с ветром и температурой воздуха

Ветер в течение завтрашнего дня, согласно прогнозу синоптика, ожидается юго-западный:

на западе, севере и в центре - он может быть порывистым;

на юге и востоке Украины - умеренным.

При этом температура воздуха самой низкой может быть на востоке и на северо-востоке страны. Там днем ожидается от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В центральных областях предполагается +3+6 градусов по Цельсию.

В северных областях Украины - от 0 до 3 градусов выше нуля.

В южной части несколько теплее - от 3 до 6 градусов тепла, тогда как на юге Крыма даже до +10°C.

На западе Украины в течение дня также будет тепло - около +5+9°C.

Какой погоды ждать завтра в Киеве

Диденко сообщила также, что в Киеве в течение завтрашнего дня ожидается "преимущественно дождь".

Более интенсивным он может быть вечером.

"Не забудьте зонты и соответствующую обувь", - призвала специалист.

Согласно ее информации, ближайшей ночью в столице будет "около 0-1 мороза", поэтому "лужицы утром подмерзнут".

"А максимальная температура воздуха днем будет колебаться около +3 градусов", - добавила синоптик.

В завершение она отметила, что с 10 по 13 декабря в Украине "будет сравнительно тепло". Между тем с воскресенья, 14 декабря (согласно предварительному, ориентировочному прогнозу) "ожидается небольшое снижение температуры воздуха".

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)