Главная » Жизнь » Общество

Ноябрь безумствует: какие города Украины побили 18 температурных рекордов и где прогрело до +24

Понедельник 24 ноября 2025 13:04
UA EN RU
Ноябрь безумствует: какие города Украины побили 18 температурных рекордов и где прогрело до +24 Ноябрь в Украине - месяц погодных контрастов (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 18 новых температурных рекордов за три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

В каких городах зафиксировали новые температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, на прошлой неделе - в течение 21, 22 и 23 ноября 2025 года - дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

В целом за три дня было установлено 18 новых температурных рекордов в разных городах Украины.

Так, в пятницу (21 ноября) рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались в четырех городах:

  • в Полтаве - 13,0°C;
  • в Кропивницком - 16,0°C;
  • в Николаеве - 18,2°C;
  • в Херсоне - 18,7°C.

На следующий день - в субботу (22 ноября) - новые исторические рекордные значения температуры зафиксировали в шести украинских городах:

  • в Сумах - 12,8°C;
  • в Полтаве - 15,3°C;
  • в Днепре - 15,5°C;
  • в Кропивницком - 16,8°C;
  • в Николаеве - 19,4°C;
  • в Херсоне - 20,8°C.

Между тем в воскресенье (23 ноября) новые температурные рекорды были установлены в восьми городах:

  • в Харькове - 12,2°C;
  • в Полтаве - 12,2°C;
  • в Кропивницком - 13,2°C;
  • в Днепре - 14,5°C;
  • в Запорожье - 15,6°C;
  • в Николаеве - 17,2°C;
  • в Херсоне - 18,5°C;
  • в Симферополе - 24,0°C.

Ноябрь безумствует: какие города Украины побили 18 температурных рекордов и где прогрело до +24Температурные рекорды в Украине в течение 21, 22 и 23 ноября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине на прошлой неделе и сегодня

Стоит отметить, что вышеупомянутые рекорды - не первые, установленные в течение текущего месяца.

Так, во вторник, 18 ноября, эксперты УкрГМЦ уже фиксировали новые рекордные значения дневной температуры (для этой даты) - в пяти городах Украины.

При этом в других областях - на западе Украины - ночью выпал снег.

На следующий день - в среду, 19 ноября - белый "ковер" накрыл даже некоторые локации в Одесской области. Первый снег заметили также в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

После этого в Украину пришло краткосрочное потепление.

В пятницу, 21 ноября, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина объяснила, что в течение нескольких следующих суток погоду на большей части территории Украины будут предопределять атмосферные фронты (с западной Европы).

Учитывая это на выходных - 22-23 ноября - самые активные процессы происходили в западных областях Украины, где дождь сменился снегом (мокрым снегом).

При этом температура воздуха была очень контрастной, хотя и с тенденцией к снижению.

Учитывая ухудшение погодных условий и настоящие "зимние проявления" (первые в этом сезоне), население призвали максимально подготовиться. Прежде всего - "переобуть" машины.

Уже сегодня утром температура в Карпатах "упала" до -12 градусов по Цельсию. Кроме того, синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение первой декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на рост и развитие озимых культур.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

