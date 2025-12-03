ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

От рекордного тепла до снега: как резкие изменения погоды в ноябре повлияли на озимые культуры

Среда 03 декабря 2025 07:30
UA EN RU
От рекордного тепла до снега: как резкие изменения погоды в ноябре повлияли на озимые культуры Погода в Украине в конце ноября была "неоднородной" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады ноября 2025 года в разных регионах и рассказали, как они повлияли на вегетацию - рост и развитие - озимых культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Особенности погоды в Украине в конце ноября

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение третьей декады ноября текущего года "на территории страны отмечалась неоднородная погода".

Так, в первые дни декады - в результате перемещения циклона - в западных, северных областях и прилегающих районах других областей отмечались:

  • дожди с переходом в снег;
  • местами - налипание мокрого снега и гололед.

Кое-где временно образовывался даже снежный покров.

Однако позже погоду в Украине формировала теплая воздушная масса с юга.

Она обусловила очень теплую погоду в большинстве областей (особенно в южной части страны).

В этот период во многих районах максимальные температуры воздуха достигли и превзошли абсолютные максимумы температуры воздуха конца ноября (достигая в южных районах показателей +20+23°С).

При этом уровень средней декадной температуры:

  • в большинстве областей соответствовал средним многолетним показателям начала ноября;
  • в южных областях - началу октября.

Между тем перемещение атмосферных фронтов обусловило на большей части территории страны небольшие, а в отдельных районах северных и западных областей - даже значительные дожди. Иногда - с мокрым снегом.

От рекордного тепла до снега: как резкие изменения погоды в ноябре повлияли на озимые культурыАгрометеорологические условия третьей декады ноября 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украине начался период "предзимья"

Украинцам рассказали, что переход температуры воздуха через +5°C в сторону понижения - когда начался период "предзимья" - состоялся (по предварительным расчетам):

  • в западных и большинстве северных областей - в период 15-19 ноября;
  • на остальной территории - 25-30 ноября.

"Такие сроки окончания осени оказались на 2-3 недели позже средних многолетних сроков", - отметили специалисты УкрГМЦ.

Влияние погоды на рост и развитие озимых культур

В Укргидрометцентре сообщили, что в конце ноября, по данным наблюдений агрометеорологов, в большинстве районов западных и северных областей отмечалось прекращение активной вегетации озимых культур.

То есть озимые культуры перешли в фазу зимнего покоя.

При этом длительный период очень теплой для ноября погоды способствовал:

  • удлинению периода осенней вегетации;
  • достижению кущения озимыми культурами на многих площадях с поздними посевами.

"Опасных явлений не наблюдалось", - отметили в УкрГМЦ.

Уточняется, что минимальная температура почвы на глубине узла кущения (3 см) озимых культур была положительной.

"Одновременно, на большинстве площадей центральных, южных и восточных областей еще продолжалось медленное развитие растений озимых культур", - подытожили специалисты.

От рекордного тепла до снега: как резкие изменения погоды в ноябре повлияли на озимые культурыПубликация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что осеннюю посевную украинские аграрии начали еще в начале сентября.

По состоянию на 12 ноября аграрии в Украине засеяли уже более 6 194 тысяч гектаров озимых. При этом некоторые области сев зерновых культур и рапса уже завершили.

Позже синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть декабрь в Украине в этом году в целом.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Рослини аграрії Метеоролог Сад и огород Осень Фермеры
Новости
Встречи Трампа и Путина не будет? Что решили на переговорах в Кремле
Встречи Трампа и Путина не будет? Что решили на переговорах в Кремле
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит