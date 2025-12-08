ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

На Україну насувається негода: де завтра можливі дощі та мокрий сніг

Понеділок 08 грудня 2025 12:52
На Україну насувається негода: де завтра можливі дощі та мокрий сніг Завтра в Україні можливі дощі та мокрий сніг (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 9 грудня - у багатьох областях України переважатиме фаза опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра можливий дощ і мокрий сніг

Згідно з інформацією експерта, завтра в Україні очікуються і дощ, і мокрий сніг - там, де буде холодніше.

Так, фаза опадів - дощів - переважатиме у вівторок:

  • у Житомирській області;
  • у Київській області;
  • у Вінницькій області;
  • у західних областях.

Тим часом мокрий сніг впродовж 9 грудня ймовірний:

  • у Чернігівській області;
  • у Сумській області;
  • у східних областях;
  • подекуди - у Черкаській області.

"У південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів", - додала Діденко.

На Україну насувається негода: де завтра можливі дощі та мокрий снігЯкі процеси очікуються впродовж 9 грудня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Що буде у вівторок з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж завтрашнього дня, згідно з прогнозом синоптика, очікується південно-західний:

  • на заході, півночі та в центрі - він може бути рвучким;
  • на півдні та сході України - помірним.

При цьому температура повітря найнижчою може бути на сході та на північному сході країни. Там вдень очікується від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла.

У центральних областях передбачається +3+6 градусів за Цельсієм.

У північних областях України - від 0 до 3 градусів вище нуля.

У південній частині дещо тепліше - від 3 до 6 градусів тепла, тоді як на півдні Криму навіть до +10°C.

На заході України впродовж дня також буде тепло - близько +5+9°C.

Якої погоди чекати завтра у Києві

Діденко повідомила також, що у Києві впродовж завтрашнього дня очікується "переважно дощ".

Більш інтенсивним він може бути ввечері.

"Не забудьте парасолі і відповідне взуття", - закликала спеціаліст.

Згідно з її інформацією, найближчої ночі у столиці буде "близько 0-1 морозу", тож "калюжки вранці попідмерзають".

"А максимальна температура повітря вдень коливатиметься близько +3 градусів", - додала синоптик.

Насамкінець вона зауважила, що з 10 по 13 грудня в Україні "буде порівняно тепло". Тим часом з неділі, 14 грудня (згідно з попереднім, орієнтовним прогнозом) "очікується невелике зниження температури повітря".

На Україну насувається негода: де завтра можливі дощі та мокрий снігПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як різкі зміни погоди наприкінці листопада - від рекордного тепла до снігу - вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Крім того, експерти УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

