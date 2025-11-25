Украинцам начали выплачивать "зимнюю тысячу": на что можно потратить деньги

Украинцам начали начислять выплаты в рамках программы "Зимняя поддержка" - государственной помощи в размере 1 000 гривен на базовые зимние расходы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт программы .

Оформить средства можно до 24 декабря, а использовать - только на определенные категории товаров и услуг до 30 июня 2026 года. После этого неизрасходованные средства будут возвращены государству.

На что можно потратить деньги

Главная особенность программы - средства имеют целевое назначение. Потратить их можно только по безналу, в категориях, определенных государством. Снять наличные невозможно.

Украинцы могут оплатить:

коммунальные услуги - газ, воду, электроэнергию, отопление;

лекарства и медицинские товары в аптеках;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);

книги и печатную продукцию;

благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ;

услуги "Укрпочты", а также товары украинского производства в почтовых отделениях.

Кто может получить 1 000 гривен

Выплата доступна всем украинцам, которые находятся в Украине. Один гражданин может получить только одну помощь, но на каждого ребенка подают отдельную заявку. Для детей заявку оформляют родители или опекуны.

Украинцы, которые находятся за границей, помощь не получат.

Как оформить "Зимнюю поддержку"

Подать заявку можно двумя способами.

Через приложение "Дія" (с 15 ноября):

открыть "Дію" и перейти в раздел "Сервисы - Зимняя поддержка";

подать заявку для себя или ребенка (добавить свидетельство о рождении);

выбрать карту "Национальный кэшбек" - при необходимости "Дія" создаст ее автоматически;

подтвердить пребывание в Украине и отправить заявку.

После этого в приложении появится статус "в обработке".

Через "Укрпочту" (с 18 ноября):