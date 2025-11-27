ua en ru
В Украине повышают выплаты для приемных семей: сколько будут платить с 2026 года

Четверг 27 ноября 2025 18:14
В Украине повышают выплаты для приемных семей: сколько будут платить с 2026 года Фото: В Украине вырастут выплаты для приемных родителей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с 1 января 2026 года вырастут выплаты для приемных семей и родителей-воспитателей. Изменения касаются каждого ребенка, который воспитывается в таких семьях, и предусматривают новую формулу начисления поддержки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Государственной службы по делам детей Валентины Зозули в "Медиацентре Украина".

Какие выплаты введут

По данным Министерства социальной политики, суммы помощи будут рассчитывать по обновленной схеме:

  • за первого ребенка - 2,5 прожиточных минимума;
  • за каждого следующего ребенка - 1,5 прожиточных минимума;
  • для детей с инвалидностью - 2 прожиточных минимума;
  • для детей с инвалидностью подгруппы А - 3,5 прожиточных минимума.

Также обновляются правила отдыха и оздоровления как для биологических детей семей, так и для тех, кто находится на воспитании.

Часть масштабной реформы

Изменения внедряются в рамках Стратегии обеспечения права каждого ребенка на воспитание в семейной среде на 2024-2028 годы.

Документ предусматривает:

  • до 2028 года - 95% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, должны воспитываться в семьях;
  • уменьшение количества детей в интернатах на 30%;
  • стимулирование создания новых приемных семей и детских домов семейного типа.

Напомним, в Украине государство будет компенсировать стоимость оздоровления детей, пострадавших от войны. Программа охватит 7 тысяч детей военных, спасателей, полицейских, ветеранов, ВПО и семей погибших защитников, а отдых организуют в безопасных регионах Запада. Родители смогут сами выбрать заведение, а государство будет покрывать 70% стоимости сразу и еще 30% - после отчета о предоставленных услугах.

РБК-Украина также рассказывало, что в Украине во время военного положения упростили процедуру временного устройства, опеки и усыновления детей, которые остались без родительской опеки из-за неизвестного местонахождения родителей. Родственники и крестные могут сразу забрать ребенка домой, а опеку оформить позже.

