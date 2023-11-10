В Украине продлили мобилизацию и уволили министра Гутцайта: новости за 9 ноября

Вчера, 9 ноября 2023 года, всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине снова продлили. А Верховная рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Война России против Украины: последние новости

Мобилизацию и военное положение в Украине снова продолжили: Зеленский подписал законы

Общую мобилизацию и военное положение в Украине снова продолжили. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.

Глава государства подписал закон №10211 о продлении военного положения, а также закон №10212 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Они будут действовать как минимум до 14 февраля 2024 года.

Напомним, что это уже девятое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Совет уволил министра спорта Гутцайта

Верховная рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. Соответствующее решение было принято 9 ноября.

За увольнение Гутцайта в целом проголосовали 243 парламентария.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 169

"Европейская солидарность" - 16

"Родина" - 3

"Платформа за жизнь и мир" - 10

"За будущее" - 4

"Голос" - 14

"Доверие" - 9

"Восстановление Украины" - 9

Затем правительство назначило исполняющего обязанности министра молодежи и спорта. Им стал Матвей Бедный.

ГУР показало фото из первой эвакуации украинцев из сектора Газа

Главное управление разведки Минобороны Украины показало фотографии по эвакуации первой группы украинцев из сектора Газа. В рамках сделки также удалось вывезти из зоны боевых действий граждан Молдовы.

Отметим, что из Сектора Газа эвакуировали первую группу украинцев, вчера удалось вывезти из зоны боевых действий 43 украинцев. О спасении граждан сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас эвакуированные украинцы в безопасности и находятся на территории Египта. Операция по вывозу граждан из Газы продолжается.

"Операцию по спасению украинцев по приказу Министра обороны Украины осуществляют сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИД Украины под общим руководством президента Украины", - сообщили в разведке.

Кроме того, известно, что Украина помогла вывезти из зоны боевых действий 36 граждан Молдовы. Президент Молдовы Майя Санду уже выразила благодарность за помощь.

Стало известно, какую версию F-16 Нидерланды отправили в Румынию для обучения ВСУ

Нидерланды отправили в Румынию пять истребителей F-16 для обучения украинских пилотов. ВСУ будут тренироваться на F-16 Block 20 MLU.

Накануне румынские журналисты показали номера нидерландских истребителей F-16, которые прибыли в соседнюю страну для обучения украинцев. Пять самолетов сели на авиационной базе "Лейтенант авиации Георге Мочорнице".

В Румынию прибыли самолеты версии Block 20 MLU, которая является эквивалентом Block 50/52. Истребители относительно новые, годы выпуска от 1986 до 1991-го.

В сети также отмечают, что с истребителей стерли знаки Воздушных сил Нидерландов. Предполагается, что именно эти самолеты F-16 в будущем получит Украина.

Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии предоставляет 86-ю авиабазу, учебные средства и поддержку для украинских пилотов, Нидерланды передали самолеты F-16, а компания Lockheed Martin - инструкторов и техническое обслуживание.

Путин может иметь не менее трех двойников, - украинская разведка

Российский диктатор Владимир Путин может иметь не менее трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима.

"Это не вероятность, это факт (наличие у Путина двойников, - ред.). Что касается информации из анонимных Telegram-каналов, что он умер, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но относительно двойников - да, такая технология в Кремле используется", - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил: "Это могут быть варианты, но о трех можем говорить".

Разведчик считает, что наличие двойников у диктатора свидетельствует, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.

"Это означает для режима в целом не только для Украины, а для восприятия в мире, что этот режим не устойчив. Что речь идет не о каком-то сильном, влиятельном, уверенном в себе политике, а о технологии - некий образ "Большого брата", который смотрит на тебя... Говорит о страхе Кремля, что их конструкция - это карточный домик, который держится на образе Путина как диктатора", - пояснил Юсов.

Рада приняла бюджет на 2024 год: основные показатели

Верховная рада приняла в целом закон о государственном бюджете на 2024 год. Проект в целом поддержали 276 депутатов.

По его данным, за бюджет голосовали:

"Слуга народа" – 199 депутатов

"Европейская солидарность" - 0

"Родина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 16

"Голос" - 14

"Восстановление Украины" - 10

"За будущее" – 11

"Доверие" - 16

Внефракционные – 10

Подробнее о том, какой будет минимальная зарплата, как будут расти зарплаты и какой будет минимальная пенсия – в материале РБК-Украина.

В Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов, связанных с РФ: список

В Украине регулятор вчера, 9 ноября, внес 16 медиасервисов в перечень сервисов государства-агрессора. Их нельзя будет транслировать по территории страны.

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.

В перечень были внесены такие медиасервисы:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Баскино;

Filmix;

HD REZKA;

КОНОГО;

Кинокрад;

Киноточка;

КиноЗапас;

Кион;

Вижу;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).

Сколько стандартов и правил нужно ввести Украине по пути в ЕС: ответ Стефанишиной

Украине для вступления в Европейский союз необходимо ввести более 3 тысяч стандартов и правил, но это совсем немного.

"На сегодняшний день мы говорим, что нам нужно имплементировать около 3500 различных правил и стандартов ЕС. На самом деле, это очень-очень-очень немного", - отметила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она добавила, что это абсолютно управляемая и понятная миссия для Украины, учитывая наличие торговой либерализации с ЕС и десять лет выполнения соглашения об ассоциации.

По словам Стефанишиной, при таких условиях важно, что в Украине есть монобольшинство в парламенте, "зеленый свет" от президента и правительство вполне едино.

ООН очищается. Россию впервые в истории не избрали в состав МКС

ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда ООН.

"Впервые в истории ООН ее государства-члены отказали России в праве осуществлять правосудие от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право вместо того, чтобы его защищать", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский поздравил представителей Австралии, Мексики, Румынии, Южной Африки и США с победой в голосовании за Международный суд ООН как в СБ ООН, так и в ГА ООН.