В Україні продовжили мобілізацію і звільнили міністра Гутцайта: новини за 9 листопада

Вчора, 9 листопада 2023 року, загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили. А Верховна рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

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Мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили: Зеленський підписав закони

Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні знову продовжили. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні закони.

Глава держави підписав закон №10211 про продовження воєнного стану, а також закон №10212 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 14 лютого 2024 року.

Нагадаємо, що це вже дев'яте продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Рада звільнила міністра спорту Гутцайта

Верховна рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Відповідне рішення було ухвалено вчора, 9 листопада.

За звільнення Гутцайта загалом проголосували 243 парламентарі.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 169

"Європейська солідарність" - 16

"Батьківщина" - 3

"Платформа за життя та мир" - 10

"За майбутнє" - 4

"Голос" - 14

"Довіра" - 9

"Відновлення України" - 9

Потім уряд призначив виконувача обов'язки міністра молоді та спорту. Ним став Матвій Бідний.

ГУР показало фото з першої евакуації українців із Сектору Газа

Головне управління розвідки Міноборони України показало світлини з евакуації першої групи українців із Сектору Газа. В рамках операції також вдалося вивезти із зони бойових дій громадян Молдови.

Зазначимо, що із Сектору Гази евакуювали першу групу українців, вчора вдалося вивезти із зони бойових дій 43 українців. Про порятунок громадян повідомив президент України Володимир Зеленський.

Наразі евакуйовані українці в безпеці і перебувають на території Єгипту. Операція з вивозу громадян із Гази триває.

"Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснюють співробітники ГУР МО України спільно з МЗС України під загальним керівництвом президента України", - повідомили в розвідці.

Крім того, відомо, що Україна допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови. Президентка Молдови Мая Санду уже висловила вдячність за допомогу.

Стало відомо, яку версію F-16 Нідерланди відправили до Румунії для навчання ЗСУ

Нідерланди відправили до Румунії п'ять винищувачів F-16 для навчання українських пілотів. ЗСУ будуть тренуватися на F-16 Block 20 MLU.

Напередодні румунські журналісти показали номери нідерландських винищувачів F-16, які прибули до сусідньої країни для навчання українців. П'ять літаків сіли на авіаційній базі "Лейтенант авіації Георге Мочорніце".

До Румунії прибули літаки версії Block 20 MLU, яка є еквівалентом Block 50/52. Винищувачі відносно нові, роки випуску від 1986 до 1991-го.

У мережі також зазначають, що з винищувачів стерли знаки Повітряних сил Нідерландів. Припускається, що саме ці літаки F-16 у майбутньому отримає Україна.

Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії надає 86-у авіабазу, навчальні засоби та підтримку для українських пілотів, Нідерланди передали літаки F-16, а компанія Lockheed Martin - інструкторів та технічне обслуговування.

Путін може мати щонайменше трьох двійників, - українська розвідка

Російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників. Це свідчить про страх та слабкість кремлівського режиму.

"Це не ймовірність, це факт (наявність у Путіна двійників, - ред.). Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів, що він помер, на жаль, ця новина остаточно не підтвердилася. Але щодо двійників - так, така технологія в Кремлі використовується", - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

На питання про те, скільки двійників може мати диктатор Путін, Юсов відповів: "Це можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити".

Розвідник вважає, що наявність двійників у диктатора свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого Путіна.

"Це означає для режиму в цілому не лише для України, а для сприйняття у світі, що цей режим не стійкий. Що мова йде не про якогось сильного, впливового, впевненого у собі політика, а про технологію - такий собі образ "Великого брата", який дивиться на тебе... Говорить про страх Кремля, що їхня конструкція - це картковий будинок, який тримається на образі Путіна як диктатора", - пояснив Юсов.

Рада ухвалила бюджет на 2024 рік: основні показники

Верховна рада ухвалила в цілому закон про державний бюджет на 2024 рік. Проект в цілому підтримали 276 депутатів.

За його даними, за бюджет голосували:

"Слуга народу" - 199 депутатів

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 16

"Голос" - 14

"Відновлення України" - 10

"За майбутнє" - 11

"Довіра" - 16

Позафракційні - 10

Детальніше про те, якою буде мінімальна зарплата, як зростатимуть зарплати і якою буде мінімальна пенсія - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів, пов'язаних із РФ: список

В Україні регулятор вчора, 9 листопада, вніс 16 медіасервісів до переліку сервісів держави-агресора. Їх не можна буде транслювати на території країни.

"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися на території країни.

До переліку було внесено такі медіасервіси:

24ТВ (24TV);

Амедіатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

КІНОГО;

Кінокрад;

Кіноточка;

КіноЗапас;

Кіон;

Бачу;

ГідОнлайн;

Лайм HD TV - безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV - besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Скільки стандартів та правил потрібно запровадити Україні на шляху до ЄС: відповідь Стефанішиної

Україні для вступу до Європейського союзу необхідно запровадити понад 3 тисячі стандартів і правил, але це зовсім небагато.

"На сьогоднішній день ми говоримо, що нам потрібно імплементувати близько 3500 різних правил та стандартів ЄС. Насправді, це дуже-дуже-дуже небагато", - наголосила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона додала, що це абсолютно керована та зрозуміла місія для України з огляду на наявність торгової лібералізації з ЄС та десять років виконання угоди про асоціацію.

За словами Стефанішиної, за таких умов важливо, що в Україні є монобільшість у парламенті, “зелене світло” від президента та уряд цілком єдиний.

ООН очищується. Росію вперше в історії не обрали до складу МКС

ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Вперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду ООН.

"Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою в голосуванні за Міжнародний суд ООН як в РБ ООН, так і в ГА ООН.