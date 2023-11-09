Нацгвардейцы сбили вражеский беспилотник "Орлан 10" под Бахмутом (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко в Telegram.

"Бойцы 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж" сбили вражеский БПЛА "Орлан 10" на Бахмутском направлении", - сообщил Пивненко.

По данным Нацгвардии, с начала месяца гвардейцы уничтожили уже 2 БПЛА типа "Орлан", один типа "Zala" и еще один "Ланцет".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, потери российских террористов составили 1080 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 308 720 военных.

Между тем подразделение противовоздушной обороны Николаевских десантников в течение дня уничтожило три вражеских беспилотника, среди которых:

2 SuperCam;

ZALA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.