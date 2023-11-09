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Нацгвардейцы сбили вражеский беспилотник "Орлан 10" под Бахмутом (фото)

Бахмут, Четверг 09 ноября 2023 22:03
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Нацгвардейцы сбили вражеский беспилотник "Орлан 10" под Бахмутом (фото) Фото: нацгвардейцы сбили вражеский беспилотник под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы Национальной гвардии Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орлан 10" под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко в Telegram.

"Бойцы 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж" сбили вражеский БПЛА "Орлан 10" на Бахмутском направлении", - сообщил Пивненко.

Нацгвардейцы сбили вражеский беспилотник &quot;Орлан 10&quot; под Бахмутом (фото)

По данным Нацгвардии, с начала месяца гвардейцы уничтожили уже 2 БПЛА типа "Орлан", один типа "Zala" и еще один "Ланцет".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, потери российских террористов составили 1080 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 308 720 военных.

Между тем подразделение противовоздушной обороны Николаевских десантников в течение дня уничтожило три вражеских беспилотника, среди которых:

  • 2 SuperCam;
  • ZALA.

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Бахмут дрони Война России против Украины
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