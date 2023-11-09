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Мобилизацию и военное положение в Украине снова продлили: Зеленский подписал законы

Украина, Четверг 09 ноября 2023 15:50
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Мобилизацию и военное положение в Украине снова продлили: Зеленский подписал законы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине снова продлили. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты.

Глава государства подписал закон №10211 о продлении военного положения, а также закон №10212 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток. Они будут действовать как минимум до 14 февраля 2024 года.

Напомним, что это уже девятое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Почему вводится военное положение

Военное положение в Украине ввели из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Что предполагает всеобщая мобилизация

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

В этот период мобилизации подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинский долг.

В первую очередь комплектование боевых воинских частей проводится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных, которые проходили службу.

Мобилизованных, которые не проходили военной службы на первом этапе направляют для осуществления профессиональной подготовки в учебные центры. После завершения которой, они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

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