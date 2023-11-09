Рада приняла бюджет на 2024 год: основные показатели

Верховная рада приняла в целом закон о государственном бюджете на 2024 год. Проект в целом поддержали 276 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, за бюджет голосовали:

"Слуга народа" - 199 депутатов

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 16

"Голос" - 14

"Восстановление Украины" - 10

"За майбутне" - 11

"Довира" - 16

Внефракционные - 10

Главный приоритет бюджета

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, ключевой акцент бюджета - оборона и безопасность, на которые будет направлено более половины всех ресурсов бюджета - 1 трлн 685 млрд гривен, что на 113 млрд гривен больше, чем в этом году.

Текст ко второму чтению

Кабинет министров 2 ноября подал в Верховную раду проект госбюджета-2024 ко второму чтению.

Доходная часть проекта госбюджета увеличена по сравнению с первым чтением на 22,2 млрд гривен до 1 трлн 768,5 млрд гривен. Расходы увеличены на 95,2 млн гривен 3 355 млрд гривен.

Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (на протяжении 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами) и миграционных процессов и т.д.

В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции - с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

"Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривны - в среднем за год 40,7 гривен за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 гривен за доллар в предыдущем прогнозе", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В конце 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 гривен за доллар (предыдущий прогноз - 44,2)

Минимальная зарплата и зарплаты бюджетников

Законом устанавливается с 1 января 2024 года минимальная заработная плата :

в месячном размере: с 1 января – 7100 гривен, с 1 апреля – 8000 гривен;

в почасовом размере: с 1 января – 42,6 гривны, с 1 апреля – 48 гривен.

Кроме того, бюджетные изменения предусматривают, что должностной оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 апреля до 3195 грн, с 1 июля 2024 года - 3600 грн (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен).

Минимальная зарплата в Украине не изменялась с 1 октября 2022 года и составляет 6700 гривен.

Рост зарплат

Кабинет министров в проекте бюджета ко второму чтению улучшил прогноз роста реальной зарплаты украинцев из-за снижения ожиданий инфляции.

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1% (ранее ожидался рост на 5,2%).

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%).

Минимальная пенсия и прожиточный минимум

Кабинет министров решил повысить в 2024 году прожиточный минимум со 2589 гривен до 2920 гривен и минимальную пенсию со 2093 до 2361 гривны.

Социальные стандарты возрастут на 12,8%, при том, что инфляция ожидается на уровне 9,7%.

Законом устанавливается с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), – 2361 гривна.

Жилищные субсидии и льготы

Расходы на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа составят 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%.

Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

Удорожание сигарет

Кабинет министров планирует в 2024 году существенно увеличить ставки акциза на сигареты. Акциз на алкоголь, пиво и горючее останется без изменений.

В 2024 году увеличат специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 20% - с 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет также на 20% - с 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 шт.

В то же время, правительство планирует сохранить ставку акциза на ликероводочные изделия на уровне 133,31 грн за 1 л 100% спирта, на пиво - на уровне 59,82 грн 59,82 за 1 л 100% спирта.

Кроме того, правительство сохранит акциз на бензин на уровне 213,5 евро 1000 литров, на дизельное топливо 139,5 евро, на сжиженный газ – 52 евро.

Налог на банки

В госбюджете на 2024 год уже учли 9,9 млрд гривен от увеличения ставки налога для банков. Рада планирует принять закон об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18 до 36%. Двойной налог будут платить в 2024-2025 годах.

Международная помощь

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год до первого чтения прогнозировал, что международная поддержка Украины составит 41,4 млрд долларов. Среди планов макрофинансовая помощь ЕС – 9 млрд долларов, кредит МВФ по программе EFF – 5,4 млрд долларов, кредит Международного банка реконструкции и развития – 2 млрд долларов, помощь правительства США и других официальных кредиторов – 25 млрд долларов.

Однако в проекте бюджета ко второму чтению объем внешней помощи уменьшен до 39,5 млрд долларов. В то же время, объем внутренних заимствований увеличен на 2,5 млрд долларов.