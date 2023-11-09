ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин может иметь по меньшей мере трех двойников, - украинская разведка

Украина, Четверг 09 ноября 2023 14:16
UA EN RU
Путин может иметь по меньшей мере трех двойников, - украинская разведка Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин может иметь по меньшей мере трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Это не вероятность, это факт (наличие у Путина двойников, - ред.). Что касается информации из анонимных Telegram-каналов, что он умер, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но касательно двойников - да, такая технология в Кремле используется ", - сказал он.

На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил: "Это могут быть варианты, но о трех можем говорить".

Разведчик считает, что наличие двойников у диктатора свидетельствует о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.

"Это значит для режима в целом не только для Украины, а для восприятия в мире, что этот режим не устойчив. Что речь идет не о каком-то сильном, влиятельном, уверенном в себе политике, а о технологии - некий образ "Большого брата", который смотрит на тебя... Говорит о страхе Кремля, что их конструкция - это карточный дом, который держится на образе Путина как диктатора", - объяснил Юсов.

Путин серьезно болен?

Напомним, слухи о том, что у российского диктатора якобы серьезная болезнь ходят давно. Также в сети постоянно сообщают, что Путин избегает выходов в свет, а на публике якобы появляются его двойники. В частности, украинская разведка сообщала, что на оккупированные территории Украины мог приезжать двойник Путина.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что российский диктатор смертельно болен. По его словам, президент РФ имеет не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.

Добавим, что в конце октября в некоторых анонимных российских Telegram-каналах сообщили о якобы смерти Путина. Но представитель ГУР Андрей Юсов опроверг эту информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Кремль ГУР Главное управление разведки
NEWS
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине