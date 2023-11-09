Путин может иметь по меньшей мере трех двойников, - украинская разведка

Российский диктатор Владимир Путин может иметь по меньшей мере трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Это не вероятность, это факт (наличие у Путина двойников, - ред.). Что касается информации из анонимных Telegram-каналов, что он умер, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но касательно двойников - да, такая технология в Кремле используется ", - сказал он.

На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил: "Это могут быть варианты, но о трех можем говорить".

Разведчик считает, что наличие двойников у диктатора свидетельствует о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.

"Это значит для режима в целом не только для Украины, а для восприятия в мире, что этот режим не устойчив. Что речь идет не о каком-то сильном, влиятельном, уверенном в себе политике, а о технологии - некий образ "Большого брата", который смотрит на тебя... Говорит о страхе Кремля, что их конструкция - это карточный дом, который держится на образе Путина как диктатора", - объяснил Юсов.

Путин серьезно болен?

Напомним, слухи о том, что у российского диктатора якобы серьезная болезнь ходят давно. Также в сети постоянно сообщают, что Путин избегает выходов в свет, а на публике якобы появляются его двойники. В частности, украинская разведка сообщала, что на оккупированные территории Украины мог приезжать двойник Путина.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что российский диктатор смертельно болен. По его словам, президент РФ имеет не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.

Добавим, что в конце октября в некоторых анонимных российских Telegram-каналах сообщили о якобы смерти Путина. Но представитель ГУР Андрей Юсов опроверг эту информацию.