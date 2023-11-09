Израиль передумал о продаже танков Merkava. Украина может не получить Т-80УД от Кипра

Командование израильской Армии обороны решило передать выставленные на продажу танки Merkava Mk.3 для формирующегося танкового батальона. Ранее о покупке "Меркава" с Тель-Авивом вел переговоры Кипр, после чего Никосия могла передать Украине свои танки Т-80УД.

Что об этом известно - читайте в материале РБК-Украина .

В публикации использовались материалы Израильской службы новостей N12, издания Haaretz и Defence Express.

Законсервированные Merkava пойдут в новый батальон

Израильские военные заявили о намерении создать новый танковый резервисткий батальон вчера, 8 ноября. Отмечается, что он будет состоять из добровольцев, служивших в расформированных ранее танковых частях.

Уже назначен командир нового батальона, что получил название "Оф Холь" (в переводе означает "Феникс").

В ЦАХАЛ уточнили для N12, что законсервированные и выставленные на продажу танки Merkava Mk.3 составят вооружение батальона. Сколько для этого возьмут танков - не уточняется.

"Меркава" мог купить Кипр, а свои Т-80УД передать Украине

Отметим, что летом появились сообщения о планах Израиля продать более двухсот танков Merkava Mk2 и Mk3 неназванным европейским странам. В Минобороны Израиля в июне рассказали журналистам, что сделка находится на финальной стадии.

Позже издание Haaretz писало, что именно Кипр обдумывает возможность закупки у Израиля Merkava, а свои старые советские танки - передать Украине в качестве помощи.

Как указывается в открытых источниках, армия Кипра имеет 82 танка Т-80. Это танк с единственной газотурбинной силовой установкой, первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Танк Т-80УД с дизельным двигателем выпускался в Харькове.

Что известно о танке Merkava

Танк оборудован двигателем AVDS-1790-5A и трансмиссией CD-850-6B американского производства, которые были доработаны израильскими специалистами.

Танки Merkava Mk2 были выведены в резерв и базы хранения в 2016 году. Часть планировали переделать в бронетранспортеры. Между тем Mk3 на сегодня является самым массовым танком в армии обороны Израиля.

Согласно открытым источникам, Израиль имеет:

580 единиц Merkava Mk2;

780 единиц Merkava Mk3.

Как отмечает Defence Express, учитывая планы задействовать танки "Меркава" в новом батальоне, Тель-Авив, вероятно, поставил на паузу историю, в рамках 200 танков Merkava модификаций Mark II и Mark III должны были быть поставлены в Марокко и Кипр.

Добавим, что по данным The Military Balance 2023, на складах хранения ЦАХАЛ к началу 2023 года было около 700 танков типа Merkava MkIII и примерно 200 танков Merkava MkIV.