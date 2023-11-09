В Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов, связанных с РФ: список
В Украине регулятор сегодня, 9 ноября, внес 16 медиасервисов в перечень сервисов государства-агрессора. Их нельзя будет транслировать на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.
"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам мониторинга и изучения материалов регулятор пришел к выводу, что они соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.
В список были внесены следующие медиасервисы:
- 24ТВ (24TV);
- Амедиатека (Amediateka);
- Баскино;
- Filmix;
- HD REZKA;
- КОНОГО;
- Кинокрад;
- Киноточка;
- КиноЗапас;
- Кион;
- Вижу;
- ГидОнлайн;
- Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino и TV onlain);
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 каналов besplatno).
Что стало причиной для блокировки
Национальный совет сообщил, что для предоставления доступа к сервису используется доменное имя из РФ, языком интерфейса по умолчанию был русский, размещена реклама для россиян и другие причины.
На сегодня в перечень сервисов государства-агрессора внесены 22 медиасервиса.
Борьба с российской пропагандой в социальных сетях и ТВ
В сентябре сообщалось, что украинские ведомства прорабатывают вопросы регулирования социальной сети Telegram, поскольку россияне активно распространяют там свою пропаганду.
Также Молдова заблокировала доступ к 31 интернет-порталу из-за того, что представление их информации может вызвать напряженность и социальные конфликты. Часть этих порталов являются русскими.
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