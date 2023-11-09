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Ликвидированы "непростые" оккупанты. СМИ узнали новые подробности удара в Скадовске

Херсон, Четверг 09 ноября 2023 15:06
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Ликвидированы "непростые" оккупанты. СМИ узнали новые подробности удара в Скадовске Фото: во время удара по базе РФ в Скадовске 9 ноября были ликвидированы высокопоставленные офицеры (соцсети)
Автор: Наталия Гурковская

Во время удара по месту дислокации оккупантов в Скадовске Херсонской области 9 ноября были ликвидированы высокопоставленные российские офицеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Радио Свобода" Марка Крутова.

"Разрушен второй этаж 2-х этажного кирпичного дома. Несколько высокопоставленных российских офицеров убиты", - написал он.

Взрывы в Скадовске

Утром в четверг, 9 ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области раздавались взрывы. Сначала сообщалось, что их эпицентром стало месторасположение оккупантов на базе "Лотос".

Позже стало известно, что в результате удара убиты 5 и ранены по меньшей мере 15 российских военных. Правда, "прилет" пришелся не на базу "Лотос", а на другое место скопления врага.

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