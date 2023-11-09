Россияне обстреляли жилой квартал в Херсоне: есть погибший и раненые

Российские войска днем 9 ноября в очередной раз обстреляли Херсон. Пострадал жилой квартал в Корабельном районе. В результате атаки погиб местный житель, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Около полудня враг обстрелял жилой квартал на многострадальном микрорайоне Остров. Погиб 72-летний местный житель", - сообщил Клименко.

Еще один мужчина ранен, его госпитализировали. Во время обстрела потерпевший как раз находился в подъезде дома. Также двое гражданских получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Кроме того, повреждены четыре многоэтажных дома, здания учебного заведения и церкви.

Фото: россияне обстреляли жилой квартал в Херсоне (t.me/Klymenko_MVS)

Обновлено 13:10

По информации Херсонской ОВА, стало известно еще о трех пострадавших в результате российского удара по микрорайону Корабел. Двое мужчин, 21 и 64 года, получили ранения средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

Также в результате удара по учебному заведению получил травмы 39-летний волонтер. Сейчас он находится в больнице.

Обстрелы Херсона и области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Так, вчера, 8 ноября, российские кафиры обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсонской области.

Также вчера россияне обстреляли Херсон. В результате вражеского обстрела один местный житель получил ранения.

Как сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, на годовщину освобождения Херсона от оккупации россияне могут усилить обстрелы по городу. В связи с этим празднований в честь годовщины увольнения там не запланировано.