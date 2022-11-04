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Оккупанты отвели свои войска из Каменки Запорожской области, - Генштаб ВСУ

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Киев, Пятница 04 ноября 2022 21:08
Оккупанты отвели свои войска из Каменки Запорожской области, - Генштаб ВСУ Фото: оккупанты отвели личный состав из села Каменка Запорожской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты отвели личный состав из временно оккупированного села Каменка Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что российские войска свернули блокпосты и комендатуру в этом населенном пункте. Кроме того, отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава находящихся в Запорожской области вражеских подразделений.

Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным.

Напомним, что оккупанты в Мелитополе создали комиссию, которая проводит перепись государственных, коммунальных, частных предприятий, домов, квартир и авто для национализации.

Также ранее стало известно, что 3 октября утром в Мелитополе прогремели взрывы. Позже выяснилось, что в результате происшествия повреждена военная база оккупантов, которую они обустроили на местном предприятии "Рефма".

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