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Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине: подробности

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Пятница 04 ноября 2022 19:19
Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине: подробности Фото: Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 4 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Нидерландов.

"Нидерланды еще раз поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 45 млн. евро предназначаются для танков Т-72. Вместе с США Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков.

"Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце. Эти поставки подчеркивают постоянную поддержку Нидерландами и их союзниками самообороны Украины", - заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Министр добавил, что новый пакет военной помощи - важный сигнал для России. По его словам, союзники продолжают объединять усилия по поддержке украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России.

Напомним, что сегодня США объявили о новом пакете помощи. В него вошли танки.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США. Детали нового пакета будут объявлены уже сегодня.

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