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Минус 840 оккупантов и 16 танков: названы новые потери России

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Пятница 04 ноября 2022 09:06
Минус 840 оккупантов и 16 танков: названы новые потери России Фото: ВСУ уничтожили еще 840 оккупантов и 16 вражеских танков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские войска ликвидировали 840 российских оккупантов. Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 74 840 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 74840 (+840);
  • танков - 2750 (+16);
  • боевых бронированных машин - 5580 (+28);
  • артиллерийских систем - 1772 (+17);
  • РСЗО - 391 (+1);
  • средства ПВО - 201 (+3);
  • самолетов - 277 (+0);
  • вертолетов - 258 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1450 (+8);
  • крылатые ракеты - 397 (+0);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12);
  • специальная техника - 155 (+0).

За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

    Напомним, ранее сообщалось, что авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО россиян на юге. Также наши воины уничтожили десятки единиц живой силы врага.

    .Кроме того, ВСУ 3 ноября успешно остановили атаки врага в Донецкой области.

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