Минус 840 оккупантов и 16 танков: названы новые потери России
Фото: ВСУ уничтожили еще 840 оккупантов и 16 вражеских танков (Getty Images)
За минувшие сутки украинские войска ликвидировали 840 российских оккупантов. Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 74 840 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 74840 (+840);
- танков - 2750 (+16);
- боевых бронированных машин - 5580 (+28);
- артиллерийских систем - 1772 (+17);
- РСЗО - 391 (+1);
- средства ПВО - 201 (+3);
- самолетов - 277 (+0);
- вертолетов - 258 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1450 (+8);
- крылатые ракеты - 397 (+0);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12);
- специальная техника - 155 (+0).
За сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Напомним, ранее сообщалось, что авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО россиян на юге. Также наши воины уничтожили десятки единиц живой силы врага.
.Кроме того, ВСУ 3 ноября успешно остановили атаки врага в Донецкой области.
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