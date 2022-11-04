Минус 840 оккупантов и 16 танков: названы новые потери России

За минувшие сутки украинские войска ликвидировали 840 российских оккупантов. Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 74 840 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

За сутки н аибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:

Напомним, ранее сообщалось, что авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО россиян на юге. Также наши воины уничтожили десятки единиц живой силы врага.

.Кроме того, ВСУ 3 ноября успешно остановили атаки врага в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.