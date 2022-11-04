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ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 09:09
ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев Фото: ВСУ продвигаются на линии Сватово-Кременная на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают атаки в направлении Кременной Луганской области. Оккупанты в свою очередь пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Восточный фронт

Активные бои ведутся на востоке Харьковской области и западе Луганской области. Украинские войска продолжают наступление на линии Сватово-Кременная.

Российские источники утверждают, что оккупанты пытаются отбросить ВСУ от трассы Р-66, соединяющей Кременную и Сватово. Вражеские силы считают, что подразделения украинских войск хотят зайти в Кременную с запада. Однако ISW не подтверждает эту информацию.

Генштаб ВСУ не комментирует продвижение на этом направлении, но отмечает, что бои ведутся у границы в Харьковской области и северо-западнее Сватово.

ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев

Донецкая область

Самые интенсивные бои сейчас идут в районе Бахмута. Оккупанты пытаются захватить Соледар, чтобы продвинуться к Часовому Яру. Это в свою очередь, по их мнению, поможет заблокировать Бахмут.

Также враг усугубляет штурмы на линии Авдеевка-Донецк. ВСУ отразили атаки врага вблизи Первомайского, Водяного и Марьинки. Кроме того, россияне обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта, в том числе Угледар, Павловку, Пречистовку и Водяное. Украинские военные продолжают удерживать оборону и отбивать штурмы врага.

ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев

Юг

В Херсонской области продолжаются локальные бои сразу на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продолжают блокировать оккупантов на правом берегу Днепра.

Также бои идут на севере и северо-западе Херсонской области. Россияне ударили по освобожденным населенным пунктам Крещеновка и Белявка из зенитных систем С-300.

Известно, что оккупанты стали чаще использовать авиацию на юге Украины. Вероятно, это связано с поврежденной логистикой врага, а также с тем, что ВСУ установили огневой контроль над главными трассами в регионе.

ВСУ усиливают штурмы возле Кременной, а оккупанты наступают вблизи Бахмута: карты боев

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили вражеские атаки вблизи шести населенных пунктов в Донецкой области, в том числе вблизи Водяного и Марьинки.

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