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США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно

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Киев, Пятница 04 ноября 2022 20:45
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно Фото: Украина скоро получит бронетранспортеры M1117 (military.com)
Автор: Александр Мороз

Соединенные Штаты Америки (США) объявили о передаче очередного пакета военной помощи для Украины на 400 млн долларов. В него войдут 1 100 дронов-камикадзе Phoenix Ghost и впервые - бронетранспортеры M1117.

РБК-Украина собрало главные факты об анонсированной технике.

Бронетранспортеры M1117

Это полноприводные бронированные машины, которые были приняты на вооружение США в 1999 году. На данный момент известно, что украинская сторона получит 250 единиц.

США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно

Фото: бронетранспортеры M1117 (military.com)

БТР имеет массу в 15 тонн, обеспечивает защиту экипажа от легкого стрелкового огня и самодельных взрывных устройств. Днище, выполненное в форме буквы V, способно выдержать подрыв на мине мощностью до 5,4 кг в тротиловом эквиваленте. А композитная броня защищает от бронебойных пуль калибром до 12,7 мм.

Вооружение

Основное вооружение - 40-мм гранатомет, имеющий эффективный радиус обстрела в 1500 метров, а максимальный - в 2200. Находится в одноместной башне, которая вращается на 360 градусов и обеспечивает угловое возвышение 45 градусов. БТР оснащен дневным и ночным прицелами.

Для чего применяются

Данные бронемашины могут выполнять широкий спектр задач - как машины разведки, БМП, дозорные, командно-штабные и ремонтно-эвакуационные машины. Также могут использоваться для операций военной полиции, защиты конвоев, боевого наблюдения и лазерного целеуказания.

Широко применялись в Афганистане, до разгрома афганской армии "Талибаном" на вооружении имелось порядка 250 единиц.

Дроны Phoenix Ghost

Конкретные характеристики этих барражирующих боеприпасов до сих пор остаются в секрете. Однако известно, что они уже давно применяются Вооруженными силами Украины. Ранее американская сторона передала несколько сотен единиц.

"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам законтрактовать у производителей дополнительные мощности", - говорил в июле один из высокопоставленных американских чиновников.

США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно

Фото: США передадут Украине еще 1 100 дронов Phoenix Ghost (US Marine Corps)

Компания-производитель Aevex Aerospace до сих пор не раскрывала характеристики этих БПЛА. Однако некоторые данные озвучивали представитель Белого дома Джон Кирби и член правления Aevex Дэвид Дептул. Исходя из их слов, беспилотники Phoenix Ghost:

  • предназначены для уничтожения целей со средним уровнем бронирования;
  • схожи с дронами-камикадзе Switchblade;
  • могут взлетать вертикально;
  • разрабатывались по заказу Военно-воздушных сил США;
  • время полета - около 6 часов;
  • оснащены инфракрасной камерой.

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Соединенные Штаты Америки БТР дрони Война России против Украины
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США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
США передадут Украине бронемашины M1117 и дроны Phoenix Ghost: что о них известно
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