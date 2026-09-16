РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько целей обезвредила ПВО
Минувшей ночью российские оккупанты направили на разные регионы Украины десятки беспилотников. Однако большинство из них были успешно сбиты и подавлены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Новая атака РФ началась еще в 18:00 15 сентября.
Для ударов противник применил 80 дронов разных типов, а именно:
- БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные;
- "Гербера";
- беспилотники-имитаторы "Пародия".
Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированного Крыма, в том числе из районов Орла, Курска, Миллерова, Гвардейского и Чауды.
К отражению воздушной атаки были привлечены подразделения Сил обороны Украины:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- подразделения беспилотных систем;
- мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 63 вражеских беспилотника. Речь идет о Shahed, "Герберах" и дронах других типов.
В то же время, зафиксированы последствия атаки:
- попадание средств воздушного нападения на 7 локациях;
- падение обломков сбитых дронов на 2 локациях.
Воздушная атака продолжается. В небе остаются вражеские беспилотники. Украинцов призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Кстати, недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина получит лицензию на производство Patriot, но есть нюанс.
Также стало известно, почему Вашингтон тормозит передачу лицензии на Patriot.