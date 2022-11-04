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Военные назвали самый сложный участок на Бахмутском направлении

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Угледар, Пятница 04 ноября 2022 10:02
Военные назвали самый сложный участок на Бахмутском направлении Фото: ВСУ назвали самый сложный участок в районе Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области до сих пор идут тяжелые бои. Самая сложная ситуация в районе Угледара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Восточный фронт остается главным эпицентром войны. В частности, Бахмутское и Авдеевское направление, где враг продолжает штурмовые агрессивные действия, наносит удары со всех видов ствольной артиллерии, РСЗО, танков, минометов", - отметил Череватый.

Он подчеркнул, что в этих сверхсложных условиях ВСУ наносят ответные удары артиллерией и авиацией. Позиционные бои идут с определенными смещениями подразделений, однако защитники не дают противнику прорвать нашу оборону.

Кроме того, Череватый подтвердил, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в районе Угледара.

"Несколько дней подряд там идут бои в районе населенного пункта Павловка, сложная ситуация, продолжаются позиционные бои, такая вот война "мобильная". Наши подразделения там держатся и не дают врагу пройти, как и по всей линии фронта. Но вот именно там сейчас идет больше всего горячая и интенсивная война", - объяснил спикер.

Напомним, ранее представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что ситуация в районе Бахмута сложная, но контролируемая. Он подчеркнул, что украинские бойцы удерживают оборону и не дают оккупантам продвинуться.

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