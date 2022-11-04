Резников рассказал о производстве снарядов в Украине

"Укроборонпром" наладил производство снарядов разного калибра, однако сейчас стоит вопрос наращивания объемов. В то же время, союзники Украины помогают нашим воинам поставками калибра 155 мм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на брифинге.

"У нас на сегодня налажено производство 152, 122 снаряда, 120 мин силами "Укроборонпрома" и соответственных предприятий, которые входят в состав этой структуры. Вопрос наращивания объемов, я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат объемы, но обязательства уже есть, они работают, будут работать на поле боя", - заявил Резниченко.

По словам министра обороны, в настоящее время в Украине не налажено производство 155 калибра, применяемого в современных платформах артиллерийского стандарта НАТО.

"Но у нас одна украинская артустановка 155 калибра "Богдана", она прошла первые испытания, у нас есть прямой диалог с производителями и если и дальше будет происходить производство этой артсистемы, то соответственно под нее будет налажено производство боеприпаса", - добавляет министр.

В то же время, пока наши воины достаточно обеспечены снарядами 155 калибра.

"Кроме того, я напомню, что у нас есть системы залпового огня, такие как HIMARS, MARS, они тоже нуждаются в боеприпасах и пока партнеры поддерживают нас в этом", - отметил Резниченко.