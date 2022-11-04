Путин назвал количество мобилизованных: сколько уже бросил на фронт

В России уже мобилизовали 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже бросили воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина, которого цитирует "РИА Новости".

"У нас 318 тысяч, потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается. Из них 49 тысяч находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой", - сказал Путин.

Что с мобилизацией в РФ?

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее уже заявил о якобы "завершении частичной мобилизации" в стране. Поскольку уже удалось набрать 300 тысяч военных. Тогда он заявил, что Украину уже отправили 82 тысяч мобилизованных россиян.

Несмотря на это, сам Путин не подписывал указа о завершении мобилизации.

Между тем международные аналитики подчеркивают, что Минобороны РФ продолжает скрытую мобилизацию под видом формирования добровольческих подразделений, несмотря на заявление Владимира Путина об окончании призыва резервистов.

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