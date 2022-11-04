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Теперь официально. Кабмин назначил Чернышева главой "Нафтогаза"

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 10:42
Теперь официально. Кабмин назначил Чернышева главой "Нафтогаза" Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины назначил бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК "Нефтегаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства №983-р от 3 ноября.

"Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу 4 ноября.

Алексей Чернышев с марта 2020 был министром развития общин и территорий. До этого с октября 2019 года он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

Ранее Чернышев занимался инвестиционным и девелоперским бизнесом, в его сферу бизнес-интересов входила коммерческая недвижимость. Имеет экономическое и юридическое образование.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Верховная рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий Украины.

Также раньше мы писали, что Юрий Витренко официально прекратил работу в должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Он занимал этот пост 1,5 года.

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