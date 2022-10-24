Украина идет вперед, несмотря на новые удары РФ: итоги за 8 месяцев войны

Успехи ВСУ

Силы обороны Украины сохраняют инициативу на фронте и в последние месяцы совершили несколько успешных контрнаступательных операций.

Освобождение Харьковщины

В сентябре ВСУ освободили почти всю территорию Харьковской области. В ходе стремительного контрнаступления украинские воины выбили россиян за реку Оскол и возобновили контроль над 551 населенным пунктом. Оккупанты сбежали со своей базы в Изюме, оставили важный железнодорожный узел Купянск.

Во время освобождения территории Харьковщины было уничтожено и захвачено большое количество российской техники стоимостью около 700 млн долларов.

Фото: Изюм после деоккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)

Возвращение Лимана

4 октября украинский флаг взвился над Лиманом. После удачной Харьковской операции Силы обороны взяли оккупантов в Лимане в оперативное окружение и через несколько дней освободили город. Возвращение Лимана открыло путь к деоккупации Донбасса и создало предпосылки для дальнейшего продвижения на Луганскую область.

Бои в Луганской области

5 октября ВСУ начали деоккупацию Луганщины и освободили 7 населенных пунктов. В настоящее время украинские войска находятся вдоль северо-западных рубежей Луганской области на подступах к Кременной и Сватовому.

Контрнаступление на Херсон

В Херсонской области деоккупировано уже 88 населенных пунктов. Активные боевые действия в регионе продолжаются с лета. Вооруженным Силам Украины удалось взять под постоянный огневой контроль логистические пути противника, что затруднило поставки вооружения на правобережную часть Херсонщины, где находится и областной центр.

Осознавая сложность своего положения, представители так называемой власти оккупантов объявили эвакуацию населения из Херсона. Военный командующий РФ Сергей Суровикин даже предупредил о возможности принятия "непростых решений", что может свидетельствовать о подготовке отвода войск с правого берега Днепра.

Критическая инфраструктура под ударом

Не имея успехов на фронте, войска РФ целенаправленно уничтожают важные объекты инфраструктуры по всей Украине с целью оставить население без света, отопления и воды.

Энергосистема Украины получила масштабные повреждения от ракетных атак, которые оккупанты возобновили с новой силой в начале октября.

В частности, были попадания по Бурштынской, Ладыжинской ТЭС, энергообъектам во Львове, Хмельницком, Луцке, Житомире, Одессе. Повреждены ТЭЦ в Киеве, Харькове и многих других городах.

Фото: последствия ракетной атаки 22 октября (t.me/V_Zelenskiy_official)

С 10 по 20 октября в 16 регионах было повреждено более 400 объектов, а 22 октября оккупанты вновь нанесли удар, который в "Укрэнерго" назвали еще более разрушительным.

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему и ликвидировать последствия ракетных атак, в Украине ввели временные ограничения потребления с веерными отключениями света по графику.

Атаки иранских дронов

Более месяца армия страны-агрессора использует для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе, вероятно, из-за нехватки собственного оружия.

Россияне запускают беспилотники с южного направления и с территории Беларуси. В основном враг бьет по гражданским объектам, а не на фронте. Так, во время атаки "Шахедами" по Киеву был разрушен жилой дом, в результате чего погибли 4 человека.

Низкая скорость и высота полета делает дрон сложной целью для систем противовоздушной обороны, хотя против них эффективно стрелковое оружие. Так, "охоту" на БПЛА из автоматов вели в столице 17 октября.

Фото: разрушенный дом в Киеве после атаки иранского дрона (Getty Images)

На фоне массированных атак "Шахедами" союзники объявили о срочной помощи Украине для борьбы с ними. В Минобороны уже подчеркнули, что эффективность нашей ПВО по сбитию дронов растет. Воздушные силы уничтожают уже более 60% дронов. В стране разворачивается полная схема борьбы с беспилотниками.

Евросоюз и Британия ввели санкции против Ирана из-за поставок дронов в Россию. В то же время иранские власти опровергают военную поддержку страны-оккупанта. Хотя по данным западных источников, РФ и Иран заключили соглашение о поставках нескольких тысяч беспилотников и баллистических ракет.

Мобилизация в РФ

По данным Генштаба, с 24 февраля в Украине погибли более 65 тысяч российских военных. Официально руководство страны-агрессора не признает масштабы своих потерь, однако 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ якобы "для защиты родины".

В минобороны РФ заявили, что планируют мобилизовать 300 тысяч резервистов (хотя точная цифра засекречена) с военным опытом и предварительной подготовкой перед отправкой на фронт.

Однако уже с первых дней мобилизации повестки в военкоматы выдавали даже тем, кто не служил в армии. Мобилизированных начать отправляли в Украину без амуниции и подготовки. Уже 27 сентября первые из них попали в плен в Харьковской области.

Объявление мобилизации повлекло за собой волну паники. Из России уехало около 350 тысяч человек. Больше всего беглецов от призыва направились в Казахстан, Грузию, Монголию. На границах с Грузией возникли многокилометровые пробки.

В городах РФ прошли митинги против мобилизации. Наиболее массовыми они были в Дагестане, но силовики подавили протесты.

Фото: митинг против мобилизации в РФ (Getty Images)

По прогнозам разведки, мобилизация не поможет России добиться глобальных успехов на фронте. Плохо обученных мужчин без снаряжения будут использовать в качестве "пушечного мяса", что приведет к еще большему количеству жертв.

"Военное положение" в оккупации

После попытки аннексии 4 украинских регионов глава РФ Путин ввел на их территории "военное положение".

С 20 октября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в районах Запорожской и Херсонской областей, контролируемых российскими войсками, введен запрет на выезд граждан, ограничение свободы передвижения, военная цензура.

Жителей оккупированных территорий могут принудительно отселять в "безопасные районы" и изымать их имущество на нужды обороны.Также создается "территориальная оборона".

В Украине расценили эти действия российского руководства как очередное преступление против нашего государства с целью подавить сопротивление жителей захваченных территорий, выступающих против оккупации РФ. Несмотря на решение российского диктатора, ВСУ продолжат освобождать украинские земли и граждан.