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Украинские военные освободили семь населенных пунктов в Луганской области, - Гайдай

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Украина, Пятница 07 октября 2022 20:07
Украинские военные освободили семь населенных пунктов в Луганской области, - Гайдай Фото: Украинские военные уволили семь населенных пунктов в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 7 октября, бойцам Вооруженных сил Украины удалось освободить от российских оккупантов уже семь населенных пунктов Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"На сегодняшний день уже семь населенных пунктов Луганской области под контролем Вооруженных сил Украины", - заявил Гайдай.

Глава области добавил, что и дальше пытаются не называть названия этих населенных пунктов. Однако это не касается Грековки, поскольку боец ВСУ сделал соответствующее фото, на котором был виден населенный пункт.

Украинские военные освободили семь населенных пунктов в Луганской области, - ГайдайГайдай добавил, что идет движение по направлению с Лимана в сторону Сватового и освобождаются населенные пункты Луганской области.

Напомним, что Гайдай подтвердил освобождение Грековки на Сватовском направлении.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины приступили к деоккупации Луганской области.

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