Иран может отправлять дополнительные дроны-камикадзе в РФ, - Блинкен

Иран может направить больше боевых беспилотников, чтобы помочь российским силам, испытывающим недостаток техники, нанести удары по целям в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит издание Bloomberg.

"Мы считаем, что Россия уже получила десятки таких БПЛА из Ирана и еще больше в разработке", - заявил Блинкен.

Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и укрепляют способность Украины отражать атаки. Ранее он критиковал зависимость России от Ирана в экспорте оружия, как признак отчаяния на фоне попыток США ввести санкции и взорвать российскую промышленность.

"Мы стараемся предотвратить незаконное обращение оружия, в том числе БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и заблокировать. Мы продолжаем наращивать обороноспособность наших партнеров, в том числе в Украине, от использования БПЛА или любых других систем вооружений, которыми может заниматься Иран", - добавил госсекретарь.