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Иран может отправлять дополнительные дроны-камикадзе в РФ, - Блинкен

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Суббота 22 октября 2022 19:14
Иран может отправлять дополнительные дроны-камикадзе в РФ, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Иран может направить больше боевых беспилотников, чтобы помочь российским силам, испытывающим недостаток техники, нанести удары по целям в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит издание Bloomberg.

"Мы считаем, что Россия уже получила десятки таких БПЛА из Ирана и еще больше в разработке", - заявил Блинкен.

Блинкен сказал, что США работают над противодействием усилиям Ирана и укрепляют способность Украины отражать атаки. Ранее он критиковал зависимость России от Ирана в экспорте оружия, как признак отчаяния на фоне попыток США ввести санкции и взорвать российскую промышленность.

"Мы стараемся предотвратить незаконное обращение оружия, в том числе БПЛА, везде, где мы можем их увидеть, найти и заблокировать. Мы продолжаем наращивать обороноспособность наших партнеров, в том числе в Украине, от использования БПЛА или любых других систем вооружений, которыми может заниматься Иран", - добавил госсекретарь.

Напомним, что США не видят интереса России к прекращению войны в Украине.

Также США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в разговоре со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси подчеркнул, что его страна будет активно противодействовать закупкам оружия Россией.

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