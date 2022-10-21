Украинские военные сбивают 60% российских ракет, а дронов - еще больше, - Резников

Бойцам Вооруженных сил Украины удается сбивать более половины всех выпущенных Россией ракет. Статистика по уничтоженным дронам еще выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше... Будем двигаться, чтобы процент рос. Я думаю, что через несколько месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону", - заявил министр.