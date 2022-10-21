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Украинские военные сбивают 60% российских ракет, а дронов - еще больше, - Резников

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Киев, Пятница 21 октября 2022 18:57
Украинские военные сбивают 60% российских ракет, а дронов - еще больше, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Бойцам Вооруженных сил Украины удается сбивать более половины всех выпущенных Россией ракет. Статистика по уничтоженным дронам еще выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше... Будем двигаться, чтобы процент рос. Я думаю, что через несколько месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону", - заявил министр.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, россияне резко увеличили обстрелы территории Украины.

При этом эффективность украинской системы ПВО также значительно возросла за последние недели.

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Министерство обороны Украины Алексей Резников ракети дрони ПВО Война России против Украины
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