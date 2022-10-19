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Военное положение на оккупированных территориях Украины ввели для подавления сопротивления, - МИД

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Украина, Среда 19 октября 2022 19:30
Военное положение на оккупированных территориях Украины ввели для подавления сопротивления, - МИД Фото: Военное положение на оккупированных территориях Украины ввели для подавления сопротивления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Объявление военного положения со стороны РФ преследует цель подавить сопротивление жителей захваченных территорий, выступающих против российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление МИД Украины.

"Российская Федерация начала новый этап террора на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Министерство сообщает, что объявление военного положения со стороны РФ преследует цель подавить сопротивление жителей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области. Однако МИД уверяет, что даже массированная российская пропаганда не способна замаскировать провал усилий России по аннексии украинских территорий.

"Указ Путина ничтожен. Он не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества", - добавили в МИД.

Такой шаг расценивают как очередной пример преступлений российского руководства против украинского государства и украинцев. Однако МИД уверяет, что Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей.

Министерство призвало международных партнеров этот шаг России и попросило как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от варварских российских ракетных атак и атак дронов-камикадзе.

Напомним, что президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ объявил, что в оккупированных регионах Украины вводится военное положение.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов назвал цель решения Путина о военном положении.

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