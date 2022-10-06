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Повлияет ли мобилизация в России на ситуацию на фронте: объяснение разведки

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Украина, Четверг 06 октября 2022 12:25
Повлияет ли мобилизация в России на ситуацию на фронте: объяснение разведки Фото: в разведке уверены, что мобилизация в РФ не повлияет на ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мобилизация в России не сможет глобально повлиять на ситуации на фронте. Пока российская армия не может обеспечить мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Чтобы не придумал Путин с мобилизацией - это ни глобально, ни стратегически ни на что не повлияет. Кроме количества убитых россиян и разрушенных жизней, к сожалению, и в Украине, но и в России, а это повод россиянам задуматься. Тем не менее украинская территория будет освобождена, границы будут восстановлены, а преступники будут наказаны", - отметил Юсов.

По его словам, логистическая структура и система мобилизации в России пока не отработана. Мобилизированных мужчины не могут оперативно обеспечить необходимым. Однако ситуация может измениться.

"Это не значит, что они не смогут это исправить, но сейчас это точно не "вторая армия мира". Да, в России еще большое количество советской техники и законсервированной техники, но вопрос, готова ли она и в каком состоянии, кто на ней будет ехать, здесь возникает много вопросов и сомнений в боеспособности "второй армии мира"", - подчеркнул представитель разведки.

Напомним, по данным разведки, Россия мобилизовала более 100 тысяч человек, но это количество значительно меньше, чем заявлял ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Российская Федерация Мобилизация в России Главное управление разведки
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