Повлияет ли мобилизация в России на ситуацию на фронте: объяснение разведки

Мобилизация в России не сможет глобально повлиять на ситуации на фронте. Пока российская армия не может обеспечить мобилизованных.

"Чтобы не придумал Путин с мобилизацией - это ни глобально, ни стратегически ни на что не повлияет. Кроме количества убитых россиян и разрушенных жизней, к сожалению, и в Украине, но и в России, а это повод россиянам задуматься. Тем не менее украинская территория будет освобождена, границы будут восстановлены, а преступники будут наказаны", - отметил Юсов.

По его словам, логистическая структура и система мобилизации в России пока не отработана. Мобилизированных мужчины не могут оперативно обеспечить необходимым. Однако ситуация может измениться.

"Это не значит, что они не смогут это исправить, но сейчас это точно не "вторая армия мира". Да, в России еще большое количество советской техники и законсервированной техники, но вопрос, готова ли она и в каком состоянии, кто на ней будет ехать, здесь возникает много вопросов и сомнений в боеспособности "второй армии мира"", - подчеркнул представитель разведки.