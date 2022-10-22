Масштабный удар по энергетике. В Киеве и 10 областях будут отключать свет
Последствия сегодняшних ракетных ударов по энергетическим объектам Украины могут быть более масштабными, чем после предыдущих массированных ударов. В Киеве и ряде областей введены ограничения энергоснабжения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", - пишет пресс-служба "Укрэнерго".
Ремонтные бригады приступят к восстановлению после того, как спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов.
Ограничение энергоснабжения вводится в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Житомирской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Кировоградской область.
"Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", - добавляет "Укрэнерго".
Украинцев призывают уменьшить потребление электроэнергии в течение всего дня, особенно во время пиковых часов нагрузки:
- с 6:00 до 11:00;
- с 17:00 до 23:00.
"Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите излишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", - отмечает пресс-служба.
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