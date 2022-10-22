Масштабный удар по энергетике. В Киеве и 10 областях будут отключать свет

Последствия сегодняшних ракетных ударов по энергетическим объектам Украины могут быть более масштабными, чем после предыдущих массированных ударов. В Киеве и ряде областей введены ограничения энергоснабжения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", - пишет пресс-служба "Укрэнерго".

Ремонтные бригады приступят к восстановлению после того, как спасатели ликвидируют последствия ракетных ударов.

Ограничение энергоснабжения вводится в:

Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Житомирской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Кировоградской область.

"Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками", - добавляет "Укрэнерго".

Украинцев призывают уменьшить потребление электроэнергии в течение всего дня, особенно во время пиковых часов нагрузки:

с 6:00 до 11:00;

с 17:00 до 23:00.

"Пожалуйста, не используйте энергоемкие электроприборы, выключите излишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности как можно быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы", - отмечает пресс-служба.