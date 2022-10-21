Что происходит вокруг Херсона: могут ли оккупанты уйти из города

Судя по выводам командующего оккупационными войсками России Суровикина Сергея о "самых сложных решениях" в отношении Херсона, Москва все больше осознает драматичность своего положения в правобережной части области.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Херсон, Луганск, Мелитополь? Откуда ВСУ могут выбить оккупантов до конца года ".

Бегство к левобережью Херсонской области

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации населения, а также так называемых "госорганов" на левый берег региона или в Россию.

Россия, со своей стороны, объяснила такой шаг подготовкой ВСУ к широкомасштабному наступлению и якобы намерена ударить по дамбе Каховской ГЭС. В то же время, если последнее и произойдет, то будет стоять за этим России, однако конструкция достаточно прочная, в связи с чем разрушить ее не так уж легко.

Зачем России взрывать дамбу Каховской ГЭС

Россиянам не очень выгодно взрывать дамбу до своего ухода, поскольку таким образом они могут затопить свои позиции и отрезать пути для отступления. Однако, таким образом, они могут прикрыть свой уход через Днепр и создать "буферную зону" для наших воинов.

Существует версия, что из-за разрушения дамбы левый берег Херсонской области пострадает сильнее правого, а в Крыму могут возникнуть проблемы с водой с Северокрымского канала.

Несмотря на то, что наши герои уже не первый месяц систематически уничтожают вражеские склады, базы, пункты управления и переправы в Херсонской области, есть сомнения, что Россия все же отдаст город просто так, без боя. На правобережье враг продолжает усиливать свою оборону, а в районе Херсона идет подвоз личного состава среди российских мобилизованных.

Почему Херсон имеет значение для России

Херсон является единственным областным центром, который враг смог захватить с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины;

Россия уже не сможет вернуться к плацдарму на правом берегу Днепра, через который она мечтала развить наступление на Николаев и Одессу;

в случае освобождения Херсона ВСУ, наши герои поставят под огневой контроль вражескую группировку на левом берегу области.

В конце концов России не удастся удержать город, а его освобождение только вопрос времени.

"Они действительно не будут убегать так, как они, например, убегали из Харьковской области, потому что, во-первых, у них нет такой возможности. Днепр мешает. К тому же они не могут уйти без боя. Я не исключаю, что параллельно с выводом войск они будут проводить массированные обстрелы Херсона, чтобы обвинить Украину и Вооруженные силы", - предположил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам Коваленко, обстрелами города Россия попытается дискредитировать ВСУ среди горожан и в международном информпространстве.