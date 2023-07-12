Украина вступит в НАТО без ПДЧ, а партнеры создали коалицию по F-16: новости за 11 июля

В столице Литвы 11 июля начался саммит НАТО, который определит будущее Украины в Альянсе. Коалиция же из 11 стран начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе в Дании.

Война России против Украины: последние новости

В ночь на 11 июля россияне атаковали Украину ударными беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 26 дронов и один разведывательный БПЛА типа "Zala".

В районе временно оккупированного Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. В сентябре 2022 года его уже ранили, но он выжил.

Главное управление разведки Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

Вооруженные силы Украины захватили господствующие высоты под Бахмутом и удерживают огневой контроль над городом, а на границах Запорожской и Донецкой областей продолжают вести контрнаступательные действия.

Саммит НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что приехал на саммит НАТО в Вильнюсе с верой в сильный Альянс, что не сомневается и не обращает внимания на заявления агрессора.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украине нельзя прислать приглашение присоединиться к НАТО, пока идет война. В то же время руководитель прессслужбы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не состоится.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Украина не сможет стать полноценным членом НАТО до тех пор, пока продолжается война с Россией.

Во время саммита в Вильнюсе Украине разрешили вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству, что значительно ускорит весь процесс. При этом страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине во время дискуссий на саммите в Вильнюсе. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь нашей страны к членству в Альянсе.

Также Североатлантический Альянс согласовал пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО.

Коалиция F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что коалиция по обучению украинских пилотов F-16 официально создана. В нее войдут 11 стран.

Стало известно, что коалиция начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе в Дании. При этом в Румынии будет создан учебный центр.

Посол Украины в Великобритании ВадимПристайко сообщил, что первая группа украинских пилотов начнет обучение на западных истребителях в Великобритании в конце июля – начале августа.

Украинская система боевого управления и обработки информации Delta успешно прошла тесты НАТО, в том числе по взаимосовместимости с истребителями F-16.

Обстрел Херсона 11 июля

Российские оккупанты устроили очередной обстрел Херсона, попав в гуманитарный штаб и пять жилых домов. В местах ударов произошли пожары.

Первоначально было известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Также россияне сегодня обстреляли из РСЗО Софиевку Херсонской области. По предварительной информации, погибла гражданская, еще один человек получил ранения.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по жилым кварталам Херсона возросло до пяти человек.

Суд продлил арест экс-главы Верховного суда

Верховный антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения в виде ареста бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Согласно решению следователя судьи ВАКС, сроки действия меры пресечения в виде содержания Князева под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов гривен были продлены до 8 сентября 2023 года.

Кабмин уволил Мельника с должности замминистра иностранных дел

Кабинет Министров Украины на заседании 11 июля принял распоряжение об увольнении Мельника Андрея Ярославича с должности замминистра иностранных дел.

Как сказано в сообщении, Мельник уволен в связи с переходом на другую работу.