Украина и Польша готовятся к подписанию соглашения о гарантиях безопасности, - Шмыгаль

Польша может в ближайшее время может подписать с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.
Как рассказал Шмыгаль, сегодня он с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил перспективу подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
"В ближайшее время ожидаем такого документа согласования и подписания лидерами Украины и Польши", - сказал украинский премьер.
На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.
В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву при повторной агрессии РФ.
Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:
Недавно стало известно, что сейчас Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с десятью государствами.
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