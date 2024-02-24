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Еще один гарант. Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой

Киев, Суббота 24 февраля 2024 17:02
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Еще один гарант. Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой Фото: Владимир Зеленский и Джастин Трюдо (пресс-служба Офиса президента)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Канада во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня Украина точно сильнее, чем два года назад, поскольку сегодня было подписано еще одно соглашение о безопасности, которое укрепляет позиции украинского народа, и особенно украинских воинов.

"Мы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине", - рассказал он.

Президент подчеркнул, что это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление украинской устойчивости.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на саммите НАТО в июле 2023 года страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней впоследствии присоединились еще несколько десятков стран ЕС и НАТО. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной.

Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 года с Британией. Во время визита в Европу в феврале этого года Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Кроме того, вчера соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией. А сегодня соглашение о безопасности было заключено между Украиной и Италией.

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