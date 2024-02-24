Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Подписание документа состоялось во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Соглашение было подписано в рамках визита в Украину премьера Италии Джорджии Мелони.
"Наши встречи с главой правительства Италии всегда содержательные. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией", - рассказал президент.
Детали соглашения пока неизвестны, поскольку текст документа еще не был опубликован.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной. Каждое соглашение уникально.
Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 года с Британией. Во время визита в Европу в феврале Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.
Кроме того, вчера соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией.
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