Україна та Польща готуються до підписання угоди про гарантії безпеки, - Шмигаль

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Британія;

Канада;

Німеччина;

Франція;

Данія;

Італія;

Нідерланди.

Нещодавно стало відомо, що нині Україна веде перемовини про гарантії безпеки з десятьма державами.

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