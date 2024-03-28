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Украина и Польша готовятся к подписанию соглашения о гарантиях безопасности, - Шмыгаль

Четверг 28 марта 2024 18:55
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Украина и Польша готовятся к подписанию соглашения о гарантиях безопасности, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Польша может в ближайшее время может подписать с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

Как рассказал Шмыгаль, сегодня он с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил перспективу подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

"В ближайшее время ожидаем такого документа согласования и подписания лидерами Украины и Польши", - сказал украинский премьер.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву при повторной агрессии РФ.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Британия;

Канада;

Германия;

Франция;

Дания;

Италия;

Нидерланды.

Недавно стало известно, что сейчас Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с десятью государствами.

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Гарантии безопасности Польша Денис Шмыгаль
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