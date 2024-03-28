Украина и Польша готовятся к подписанию соглашения о гарантиях безопасности, - Шмыгаль

Польша может в ближайшее время может подписать с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

Как рассказал Шмыгаль, сегодня он с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил перспективу подписания соглашения о гарантиях безопасности для Украины. "В ближайшее время ожидаем такого документа согласования и подписания лидерами Украины и Польши", - сказал украинский премьер.