Україна та Польща готуються до підписання угоди про гарантії безпеки, - Шмигаль

Польща найближчим часом може підписати з Україною угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

"Найближчим часом очікуємо такого документа на погодження та підписання лідерами України та Польщі", - сказав український прем'єр.

Як розповів Шмигаль, сьогодні він з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорив перспективу підписання угоди про гарантії безпеки для України.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Британія;

Канада;

Німеччина;

Франція;

Данія;

Італія;

Нідерланди.

Нещодавно стало відомо, що нині Україна веде перемовини про гарантії безпеки з десятьма державами.

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