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Україна та Польща готуються до підписання угоди про гарантії безпеки, - Шмигаль

Четвер 28 березня 2024 18:55
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Україна та Польща готуються до підписання угоди про гарантії безпеки, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Польща найближчим часом може підписати з Україною угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Як розповів Шмигаль, сьогодні він з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорив перспективу підписання угоди про гарантії безпеки для України.

"Найближчим часом очікуємо такого документа на погодження та підписання лідерами України та Польщі", - сказав український прем'єр.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Британія;

Канада;

Німеччина;

Франція;

Данія;

Італія;

Нідерланди.

Нещодавно стало відомо, що нині Україна веде перемовини про гарантії безпеки з десятьма державами.

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Гарантії безпеки Польща Денис Шмигаль
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