В Лондоне разоблачили шпиона Кремля: агента РФ приговорили почти к 11 годам

Суд Лондона сегодня приговорил почти к 11 годам тюрьмы лидера шпионской сети, которая действовала в Великобритании и работала на Кремль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации издания, осужденный 47-летний Орлин Русев получил 10 лет и 8 месяцев заключения. В суде он признал свою вину в сговоре с целью шпионажа в пользу России.

Вина Русева была доказана после того, как полиция обнаружила тысячи сообщений между ним и беглым Яном Марсалеком - бывшим топ-менеджером компании Wirecard, который координировал действия группы болгарских граждан из-за рубежа.

Судья Николас Хиллиард заявил, что деятельность Русева представляла серьезную угрозу национальной безопасности Великобритании.

Деятельность шпионской организации

Как отмечает Reuters, Русев - один из шести болгар, осужденных за участие в шпионской сети, которая занималась слежкой за журналистами, оппозиционерами и украинскими военными, которых обучали на американской базе в Германии.

Его заместитель, 44-летний Бисер Джамбазов, получил 10 лет и 2 месяца тюрьмы. Еще один подозреваемый - Иван Стоянов, - также признал вину.

Прокуратура Британии отметила, что сеть действовала не непосредственно под руководством российской разведки, а работала преимущественно за деньги.

Российское посольство в Лондоне не прокомментировало дело, хотя Кремль традиционно отвергает обвинения в шпионаже.