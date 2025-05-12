Зеленский и Эрдоган обсудили план потенциальной встречи с Путиным в Турции

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили будущие переговоры Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram и издание Haberturk .

Что сказал Зеленский

По его словам, они обсудили с Эрдоганом ключевые детали встречи Украины и России в Турции. Он поблагодарил за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии.

Зеленский отметил, что сейчас важна необходимость прекращения огня. Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня.

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был", - рассказал Зеленский.

Что сказал Эрдоган

По словам президента Турции, он поддерживает стремление к окончанию войны.

"Турция стала страной, чье посредничество востребовано. На этом этапе Россия-Украина-Америка и Европа согласны провести переговоры", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция - единственная страна, которая завоевала доверие всех сторон.

"Мы заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и что будем рады принять их у себя. Мы видим, что благодаря последним контактам открылось новое окно возможностей. Мы надеемся, что возможность, использованная на этот раз, не будет упущена", - рассказал Эрдоган.