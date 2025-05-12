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Зеленский и Эрдоган обсудили план потенциальной встречи с Путиным в Турции

Понедельник 12 мая 2025 20:17
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Зеленский и Эрдоган обсудили план потенциальной встречи с Путиным в Турции Архивное фото: Зеленский и Эрдоган (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили будущие переговоры Украины и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram и издание Haberturk.

Что сказал Зеленский

По его словам, они обсудили с Эрдоганом ключевые детали встречи Украины и России в Турции. Он поблагодарил за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии.

Зеленский отметил, что сейчас важна необходимость прекращения огня. Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня.

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был", - рассказал Зеленский.

Что сказал Эрдоган

По словам президента Турции, он поддерживает стремление к окончанию войны.

"Турция стала страной, чье посредничество востребовано. На этом этапе Россия-Украина-Америка и Европа согласны провести переговоры", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция - единственная страна, которая завоевала доверие всех сторон.

"Мы заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и что будем рады принять их у себя. Мы видим, что благодаря последним контактам открылось новое окно возможностей. Мы надеемся, что возможность, использованная на этот раз, не будет упущена", - рассказал Эрдоган.

Предложение Путина о переговорах в Турции

В ночь на 11 мая Владимир Путин во время пресс-конференции отказался принять инициативу Украины, США и государств "коалиции решительных" о прекращении огня с 12 мая. Вместо этого он предложил возобновить переговоры в Стамбуле, с того момента, на котором они были остановлены в 2022 году.

Реакция мировых лидеров на это предложение была в основном критической - большинство убеждено, что Путин пытается выиграть время и продолжить агрессию. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам, однако при условии, что Россия соблюдает прекращение огня, начиная с 12 мая.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин, предлагая переговоры в Стамбуле, хочет выиграть время, а глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что "Путин хочет продолжать стрелять".

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что возможная встреча Украины и России в четверг, 15 мая, должна привести к хорошим результатам. В ответ на это Зеленский заявил, что поддерживает идею участия президента США Дональда Трампа в возможных переговорах Украины и России в Стамбуле.

Подробнее о чем говорили Украина и РФ в Стамбуле в 2022 году - читайте в материале РБК-Украина.

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