Украина ратифицировала соглашение с США: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США по редкоземельным металлам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Документ был одобрен Верховной Радой на заседании в четверг, 8 мая. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов.



Что известно о соглашении с США об ископаемых

В ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда восстановления с равным участием обеих сторон.

Документ заключили первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент. Соглашение стало результатом длительных переговоров и даже вызвало споры, однако, как отметили в украинском правительстве, Киеву удалось отстоять выгодные условия.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил ключевые принципы документа: