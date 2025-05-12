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Украина ратифицировала соглашение с США: Зеленский подписал закон

Понедельник 12 мая 2025 18:47
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Украина ратифицировала соглашение с США: Зеленский подписал закон Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США по редкоземельным металлам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Документ был одобрен Верховной Радой на заседании в четверг, 8 мая. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов.
Украина ратифицировала соглашение с США: Зеленский подписал закон

Что известно о соглашении с США об ископаемых

В ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда восстановления с равным участием обеих сторон.

Документ заключили первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент. Соглашение стало результатом длительных переговоров и даже вызвало споры, однако, как отметили в украинском правительстве, Киеву удалось отстоять выгодные условия.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил ключевые принципы документа:

  • Фонд будет создан на паритетных условиях - по 50% участия с обеих сторон и с равными правами голоса.
  • Украина оставляет за собой полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
  • Соглашение не предусматривает никаких долговых обязательств - речь идет исключительно об инвестициях, а не кредитах.
  • Фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки по принципу "бери или плати".
  • Документ также не создает препятствий для будущего вступления Украины в Евросоюз.

Подробнее о содержании соглашения - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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