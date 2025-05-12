Украина ратифицировала соглашение с США: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США по редкоземельным металлам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Документ был одобрен Верховной Радой на заседании в четверг, 8 мая. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов.
Что известно о соглашении с США об ископаемых
В ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда восстановления с равным участием обеих сторон.
Документ заключили первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент. Соглашение стало результатом длительных переговоров и даже вызвало споры, однако, как отметили в украинском правительстве, Киеву удалось отстоять выгодные условия.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил ключевые принципы документа:
- Фонд будет создан на паритетных условиях - по 50% участия с обеих сторон и с равными правами голоса.
- Украина оставляет за собой полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
- Соглашение не предусматривает никаких долговых обязательств - речь идет исключительно об инвестициях, а не кредитах.
- Фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки по принципу "бери или плати".
- Документ также не создает препятствий для будущего вступления Украины в Евросоюз.
Подробнее о содержании соглашения - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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