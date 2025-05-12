Польша закрывает генкосульство РФ в Кракове после поджога ТЦ "Маривильская"

Польша отзывает согласие на деятельность российского консульства в Кракове из-за причастности спецслужб РФ к поджогу торгового центра "Маривильска" в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tvn24.pl.

Соответствующее решение объявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"В связи с доказательствами того, что именно российские спецслужбы совершили позорный акт диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове", - заявил Сикорский.

В совместном заявлении министра юстиции Адама Боднара и министра внутренних дел Томаша Семоняка, обнародованном в воскресенье, говорится о том, что пожар был частью скоординированной операции, организованной российскими спецслужбами.

"Мы имеем глубокие знания о порядке и ходе поджога, а также о том, как его документируют преступники. Их деятельность организовывала и направляла установленное лицо, проживающее на территории Российской Федерации. Некоторые из злоумышленников уже находятся под стражей, другие установлены и находятся в розыске",- говорится в сообщении польской стороны.